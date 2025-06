Ueda, do BoJ, diz que incerteza deve seguir alta mesmo após definição de tarifas

O governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse nesta terça-feira (3) que a incerteza na economia deve seguir elevada mesmo após a definição em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. "A incerteza, incluindo as perspectivas da política comercial, permanece elevada", afirmou.

Ueda reforçou o posicionamento do BoJ de voltar a aumentar as taxas de juros se a economia e o cenário de inflação vierem em linha com as projeções. O dirigente disse, porém, que o banco central "não está predeterminando decisões sobre taxas".

"Não pressionaremos por aumentos de juros apenas para abrir espaço para futuros cortes", afirmou Ueda, que destacou ainda que a inflação subjacente do Japão segue um pouco abaixo de 2%.