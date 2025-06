Aço Brasil ressalta importância da atuação do MRE e MDIC, visando retorno a acordo de 2018

O Instituto Aço Brasil disse que recebeu com grande preocupação a elevação da tarifa de importação de aço para 50%, oficializada na terça-feira, 3, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para a entidade, a importância da atuação do governo brasileiro, por intermédio dos Ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), visando o restabelecimento do acordo bilateral estabelecido em 2018, que permitia a exportação de aço brasileiro aos EUA dentro de cotas, sem a aplicação de tarifas adicionais.

"A medida agrava o já delicado cenário global do setor, caracterizado pelo excesso de capacidade na ordem de 620 milhões de toneladas. A medida intensifica práticas protecionistas e compromete a estabilidade do comércio internacional de aço", afirma.

Em 2024, segundo dados citados pela entidade, os EUA importaram 5,6 milhões de toneladas de placas de aço, sendo 3,4 milhões de toneladas provenientes do Brasil.