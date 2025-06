BC: Comef avalia que crédito segue forte, apesar de juros e endividamento das famílias

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central (BC) afirmou, na ata da sua reunião de maio, que o crédito amplo segue com forte crescimento, apesar de uma leve desaceleração na margem e considerando um ambiente marcado pela elevação da Selic, alto endividamento de famílias e empresas e incertezas no cenário externo que podem levar a reprecificação de ativos. "O Comitê está atento à evolução dos cenários doméstico e internacional e segue preparado para atuar, de forma a minimizar eventual contaminação desproporcional sobre os preços dos ativos locais", diz a ata.

Na avaliação do crédito amplo, a conclusão é de que a materialização de risco para micro e pequenas empresas segue elevada, como ocorre historicamente. "Quanto às famílias, as modalidades de maior risco continuam crescendo em ritmo superior ao das modalidades de menor risco, observando-se ainda leve piora na qualidade das concessões de crédito consignado e de cartão de crédito. O comprometimento de renda e o endividamento das famílias permanecem elevados e em trajetória ascendente, especialmente entre as faixas de menor renda. O porcentual de endividados de risco no país apresentou uma leve tendência de crescimento nos últimos dezoito meses", diz a ata.

O mercado de capitais também segue crescendo em ritmo superior ao do crédito bancário, ainda que tenha apresentado leve desaceleração. "Na visão do Comitê, esse cenário requer cautela e diligência adicionais no mercado de crédito", alerta.