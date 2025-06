BC: Comef avalia que política macroprudencial neutra segue adequada no momento

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central (BC) afirmou, na ata da sua reunião de maio, que a política macroprudencial neutra segue adequada ao momento. A decisão foi de manter o ACCP Brasil em 0%.

"A decisão considerou as condições financeiras, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito", diz a ata.

O Comef está estudando a sistemática que estabelece um valor positivo para o ACCP e seja aplicável a períodos sem acúmulo significativo de riscos financeiros. "O objetivo é assegurar a existência de uma parcela de capital liberável, que amplie o espaço de atuação da política macroprudencial. Essa liberação auxiliaria as instituições financeiras a absorver perdas oriundas de reversão aguda do ciclo de crédito ou de valorização excessiva dos preços dos ativos, ou ainda de eventos inesperados, mitigando assim impactos adversos na oferta de crédito", informa a ata.