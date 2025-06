BC lança o Pix Automático nesta quarta-feira

4- O banco do pagador então agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo.

5 - No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva a transação de acordo com as regras definidas na autorização.

O BC afirma que o Pix Automático tem o potencial de aumentar a eficiência, diminuir os custos de cobrança e reduzir a inadimplência.

A expectativa de redução de custos se deve ao fato de a operação não depender de convênios bilaterais (como no débito em conta atual) e por utilizar a infraestrutura já existente do Pix.