Bolsas da Ásia seguem NY e fecham em alta, com Seul na liderança após eleição presidencial

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, um dia após Wall Street se aproximar um pouco mais de níveis históricos e com o mercado da Coreia do Sul liderando os ganhos diante da vitória do candidato oposicionista na eleição presidencial local.

O índice Kospi saltou 2,66% em Seul, a 2.770,84 pontos, após o novo presidente sul-coreano, o esquerdista Lee Jae-myung, prometer hoje revitalizar a economia do país, retomar conversas com a vizinha Coreia do Norte e reforçar a parceria trilateral com os EUA e o Japão, em seu discurso de posse.