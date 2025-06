Bolsas de NY fecham sem coesão inibidas por dados fracos e tensões com China

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quarta-feira, 4, sem sincronia, ainda que o Nasdaq tenha sido sustentado pelo desempenho positivo do setor de tecnologia. O Dow Jones encerrou o pregão na mínima do dia. O rumo das ações foi limitado por dados econômicos fracos, que alimentaram preocupações sobre os impactos das políticas comerciais do governo Trump.

O índice Dow Jones recuou 0,22%, aos 42.427,74 pontos, na mínima do dia. O S&P 500 avançou 0,01%, a 5.970,81 pontos, e o Nasdaq subiu 0,32%, a 19.460,49 pontos. Os dados são preliminares.

As ações das fabricantes de semicondutores foram destaque após o governo americano informar que empresas do setor elevaram compromisso para investimentos a US$ 300 bilhões. As ações da Marvell Technology saltaram 6,3%, seguidas por On Semiconductor (+6,1%) e NXP Semiconductors (+5,6%).