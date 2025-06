Caixa tem lucro líquido recorrente de R$ 4,945 bi no 1tri25, alta de 71,5% em um ano

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente da Caixa ficou em 11,77%, 2,76 pontos porcentuais maior do que o observado nos três primeiros meses de 2024. O patrimônio líquido era de R$ 140,848 bilhões no encerramento do trimestre, um crescimento 6,5% em um ano.

Pelo critério contábil, a Caixa teve ROE de 12,32%, 2,77 pontos maior que 12 meses antes. Os ativos fecharam o primeiro trimestre em R$ 2,091 trilhões, alta de 11,1% no comparativo anual.

Estes números não incluem fundos administrados pela Caixa, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com estes, o total sobe a R$ 3,621 trilhões, alta de 9,0% em um ano.