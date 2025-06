Comissário diz que discussões tarifárias entre UE e EUA 'avançam na direção certa'

O comissário para Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que as negociações tarifárias com os EUA estão "avançando na direção certa". Sefcovic e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, "tiveram uma discussão produtiva e construtiva", afirmou o comissário, após os dois se reunirem às margens da reunião do Conselho Ministerial da OCDE, em Paris. "Estamos avançando na direção certa de forma rápida - e mantendo contato próximo para manter o ímpeto", escreveu Sefcovic nesta quarta-feira (4) na rede social X.