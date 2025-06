Crowdstrike tem prejuízo após falha técnica, mas lucro por ação supera expectativa

A Crowdstrike registrou prejuízo no primeiro trimestre fiscal do ano com custos relacionados à falha técnica ocorrida no verão passado (do Hemisfério Norte) ainda afetando resultados. A empresa de cibersegurança divulgou prejuízo de US$ 110,2 milhões (US$ 0,44 por ação) no trimestre encerrado em 30 de abril.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,73, acima dos US$ 0,66 previstos por analistas consultados pela FactSet. Há um ano, no mesmo período, a empresa havia registrado lucro de US$ 42,8 milhões (US$ 0,17 por ação).

A receita da Crowdstrike cresceu 20% na comparação anual, a US$ 1,10 bilhão, levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,11 bilhão.