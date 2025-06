Fávaro cita suspeita de gripe aviária investigada em planta comercial em Teutônia, no RS

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou na manhã desta quarta-feira, 4, que uma nova suspeita de gripe aviária está sendo investigada em uma planta comercial no município de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a ocorrência ainda deve ser oficialmente registrada na plataforma do Ministério da Agricultura no período da tarde desta quarta-feira.

"Há uma suspeita de gripe aviária sendo investigada em uma planta comercial em Teutônia", afirmou Fávaro durante coletiva de imprensa.

Apesar da apuração em andamento, o ministro ressaltou que, até o momento, não foi registrada grande mortandade de animais no local. Especialistas avaliam ser esse um bom indicativo de que o resultado possa ser negativo.