Fávaro: negociação com países para flexibilizar embargos a frango brasileiro já começou

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o Brasil já iniciou negociações com parceiros internacionais para flexibilizar os embargos impostos à exportação de carne de frango após os registros recentes de gripe aviária. "Negociamos flexibilização dos embargos ao frango brasileiro com China, União Europeia e México", disse, em entrevista coletiva.

Segundo o ministro, as exportações de frango continuam suspensas para 21 destinos, enquanto, especificamente do Rio Grande do Sul, há embargos de 14 países.

Com a contenção dos casos em plantéis comerciais, o Brasil pode se aproximar da retomada plena de suas exportações, segundo o ministro. "Os indícios mostram que a contenção da gripe aviária em plantel comercial foi eficiente", disse Favaro.