Gripe aviária: governo do DF confirma caso no Zoológico de Brasília

Após o fechamento do espaço, no último dia 28 de maio, a Secretaria de Agricultura do DF delimitou um raio de três quilômetros ao redor do Zoológico e realizou visitas a todas as propriedades rurais com criação de animais. Equipes técnicas verificaram a saúde das aves e orientaram os produtores sobre sinais clínicos compatíveis com doenças aviárias, reforçando a necessidade de notificação imediata diante de qualquer suspeita.

No mês passado, a gripe aviária foi identificada em uma granja comercial no Brasil. O caso foi registrado em Montenegro (RS) e levou diversos países a suspenderem a importação de carne de frango produzida no Brasil.