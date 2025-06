Ibovespa cede 0,40%, aos 137 mil pontos, sob o peso de Petrobras

Ele lembra que, em 8 de abril, o Ibovespa fechou aos 123 mil pontos, então no menor nível desde 12 de março, e iniciou naquela data uma progressão que o levaria 17 mil pontos acima, até o recorde de 140 mil em maio - no dia 20 -, impulsionado pela busca de opções fora dos EUA desde que o governo Trump proclamou o Dia da Libertação, no início de abril. No fim de março, estava na casa dos 130 mil.

A baixa desta quarta-feira foi condicionada em especial pelas ações de Petrobras (ON -2,91%, na mínima do dia no fechamento; PN -2,75%), que se inclinaram mais do que as perdas vistas no petróleo na sessão, na casa de 1% em Londres, direcionadas pela notícia de que a Arábia Saudita quer que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) continue com aumentos acelerados na oferta da commodity nos próximos meses, dando maior importância à recuperação de participação de mercado. O país, principal exportador de petróleo, reduziu o preço de julho do tipo Arab Light para compradores asiáticos.

No front doméstico, a intenção do governo de arrecadar até R$ 35 bilhões junto ao setor de petróleo e gás até 2026, por meio de possível aumento de impostos e antecipação de receitas, mexe com o preço das ações de petroleiras, em especial de Petrobras, muito relevante para o índice - o que contribuiu para determinar o sentido do Ibovespa na sessão, observa Ian Lopes, especialista da Valor Investimentos. "Há preocupação quanto a pagamento de dividendos e a efeito sobre fluxo de caixa da empresa e também do setor", acrescenta Lopes.

Por outro lado, com recuperação de pouco mais de 1% para o minério de ferro em Cingapura e na China na sessão, Vale ON (+0,46%) - a única na sessão entre as blue chips - contribuiu para mitigar as perdas do Ibovespa neste meio de semana, negativo também para as ações de grandes bancos, como Banco do Brasil (ON -2,74%, também na mínima no dia no fechamento) e Santander (Unit -2,35%), com ajuste bem à frente de Itaú (PN -0,24%) na sessão.

Segundo João Paulo Fonseca, head de renda variável da HCI Advisors, no setor financeiro, Banco do Brasil tem dado prosseguimento a movimento de realização desde o anúncio do resultado do primeiro trimestre. "Investidores continuam receosos com a possibilidade de que o banco demore para retomar os retornos de trimestres anteriores", acrescenta.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, MRV (+6,86%), Cogna (+4,65%) e Yduqs (+4,39%). No lado oposto, Minerva (-7,13%), São Martinho (-5,39%) e Petz (-3,69%). Apesar do dia positivo para Vale, a sessão foi ruim para outros nomes do setor metálico, como Metalúrgica Gerdau (-0,34%), CSN (-0,60%), Usiminas (-1,14%) e Gerdau (-0,62%) - ainda que boa parte deles tenha reduzido o ajuste em direção ao fechamento, à exceção de Gerdau PN, que encerrou na mínima do dia.