Ibovespa sobe com NY e em meio à alta do minério de ferro, de olho em oportunidades

A despeito da indefinição dos índices das bolsas em Nova York, o Ibovespa sobe para a faixa dos 138 mil pontos no pregão desta quarta-feira, 4. O avanço reflete a elevação de 1,37% do minério de ferro hoje em Dalian, expectativas de mais cortes dos juros americanos após dados fracos de emprego e estimativas de final do aperto monetário no Brasil.

Além disso, a sinalização dada ontem de que o governo e o Congresso buscam alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) continua reverberando na Bolsa, segundo analistas. Espera-se que essas opções sejam apresentadas ao mercado na próxima semana.

Nesta seara, investidores digerem a prorrogação do prazo para o IOF incidente sobre aportes mensais superiores a R$ 50 mil em planos de previdência do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).