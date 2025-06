Lula nega erro de Haddad sobre IOF, mas admite alternativas

As declarações de Lula socorrem Haddad no momento em que o ministro é alvo da oposição e também de aliados, inclusive do PT, após anunciar o aumento nas alíquotas de cobrança do imposto como forma de cumprir as metas do arcabouço fiscal.

Além do aumento do imposto, a equipe econômica anunciou R$ 31,3 bilhões entre contingenciamento e bloqueio de verbas do Orçamento.

Pressa

Segundo Lula, a Fazenda trabalhou nas propostas e fez o anúncio quando ele já não estava mais no Palácio do Planalto. "Era uma sexta-feira, e eles queriam anunciar rápido isso para dar tranquilidade à sociedade brasileira. Eu não acho que isso tenha sido um erro, não. Acho que foi um momento político. Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de discutir o assunto. A apresentação do IOF foi o que eles tinham pensado naquele instante. Se aparece alguém com uma ideia melhor, ele topa discutir. Vamos discutir. É isso que a gente tem de fazer."

O presidente relatou que houve uma reunião na noite de domingo, 1º, no Palácio da Alvorada, para debater opções ao IOF. Defendeu ainda que é necessário dialogar com "parceiros" - citando os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e líderes partidários - antes de enviar qualquer medida ao Congresso. Ele afirmou que a Fazenda está em um esforço para "dar tranquilidade ao povo" nas negociações.

Haddad chegou a se reunir na noite de segunda-feira, 2, com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar do tema. Na semana passada, ele foi criticado por Motta e Alcolumbre, que disseram que a equipe econômica precisaria começar a elaborar medidas estruturantes para equilibrar as contas públicas.