Ministro do Comércio da China se reúne com homólogo da França em busca de cooperação bilateral

Em reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Paris, o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, se encontrou nesta quarta-feira, 4, com Laurent Saint-Martin, ministro do Comércio Exterior e de Relações Exteriores da França, para trocar opiniões sobre questões-chave da cooperação econômica e comercial entre as duas potências.

Segundo Wentao, é normal haver disputas nas cooperações , mas que a chave é encontrar uma solução por meio do diálogo. "Esperamos que a França pressione a União Europeia a trabalhar com a China na mesma direção e a resolver adequadamente as diferenças comerciais", acrescentou ele.

Wentao também se reuniu com o ministro do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu, o comissário de Comércio da União Europeia, Maro efcovic, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, e o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann.