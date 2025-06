Ouro fecha em alta com dados fracos dos EUA e demanda por bancos centrais

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 4, impulsionado pela fraqueza do dólar, tensões comerciais, demanda contínua por parte dos bancos centrais e dados econômicos dos EUA que reforçaram a busca por ativos de refúgio.

O contrato de ouro com vencimento em junho avançou 0,70% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.373,50 por onça-troy. No mesmo período, o índice dólar DXY recuava a 98,697 pontos.

A valorização do ouro ganhou força após a divulgação de dados fracos da economia americana. O índice ISM de serviços caiu para território de contração pela primeira vez desde junho do ano passado, enquanto a criação de empregos no setor privado ficou bem abaixo das expectativas do mercado.