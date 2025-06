Setor agrícola francês cobra oposição de Macron a acordo Mercosul-UE antes de encontro com Lula

Entidades agrícolas francesas reforçaram sua oposição ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, na véspera do encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente francês, Emmanuel Macron. Em carta, os grupos pediram que Macron mantenha a pressão contra a validação do pacto e exerça o direito de recusa.

"A França deve reafirmar sem ambiguidade sua oposição à ratificação. Enquanto o acordo UE-Mercosul mantiver seu status de acordo misto, a França ainda dispõe da capacidade jurídica de se opor a ele", disseram as associações de Avicultura de Corte (Anvol, na sigla em francês), de Beterraba e do Açúcar (Aibs), Associação Nacional do Gado e das Carnes (Interbev) e Associação Cerealista Francesa (Intercéréales).

No documento, os grupos afirmaram que a Comissão Europeia busca acelerar o acordo em meio às tensões entre UE e Estados Unidos. "Contudo, este acordo vai muito além da esfera comercial. Ele levanta questões importantes de soberania agrícola, justiça econômica para os produtores europeus e coerência política diante dos compromissos climáticos e sociais da União Europeia", disseram, citando que os produtos importados são produzidos com uso de substâncias proibidas, transgênicos e ausência de rastreabilidade, distante do padrão europeu.