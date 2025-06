Sistema financeiro internacional demonstra resiliência, diz ata do Comef

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central (BC) afirmou, na ata da sua reunião de maio, que o sistema financeiro internacional vem demonstrando resiliência, e que as expectativas sobre as trajetórias das políticas monetária e fiscal seguem relevantes, mas são acompanhadas de incerteza crescente em função dos efeitos líquidos do reposicionamento da política comercial.

"Em abril, essa incerteza se traduziu em maior volatilidade e reprecificações abruptas. Após um alívio temporário na imposição de tarifas, os preços dos ativos - com relevante exceção do dólar - retornaram a patamares próximos aos anteriormente observados", diz a ata.

O Comef observou que, desde a última reunião, as condições financeiras internacionais ficaram menos restritivas. Nas economias avançadas, o impulso de crédito converge para a neutralidade, com o ritmo de expansão se alinhando ao crescimento da atividade econômica. "A liquidez segue em processo de contração ordenada, tanto nos balanços dos bancos centrais quanto nas reservas bancárias", aponta.