Taxas de juros têm oscilações contidas à espera de definições quanto ao aumento do IOF

As taxas de juros negociadas no mercado futuros tiveram uma manhã de oscilações contidas na maior parte do tempo, com predominância do sinal de baixa, em sintonia com o dólar fraco e a queda firme dos retornos dos Treasuries nos Estados Unidos. Com a agenda doméstica pouco movimentada, os destaques ficaram por conta de indicadores econômicos americanos que vieram bem abaixo das estimativas, o que aumentou as expectativas em torno do início de um processo de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve.

Por aqui, analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmaram que, apesar da ausência de novidades quanto à busca do governo por alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), esse assunto continuou no foco dos investidores.

De acordo com Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos, a pouca movimentação na curva de juros reflete a cautela e o compasso de espera do mercado pelos próximos passos do governo, uma vez que ainda não se sabe quais serão as medidas a serem anunciadas para compensar a elevação do imposto.