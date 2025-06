Tesouro confirma emissão soberana em dólar no mercado internacional com títulos de 5 e 10 anos

Segunda rodada

Em fevereiro deste ano, o Tesouro Nacional captou US$ 2,5 bilhões com a emissão de bonds de 10 anos, um novo benchmark denominado Global 2035. O título foi emitido com cupom de juros de 6,625% ao ano (a.a), cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. O vencimento se dará em 15 de março de 2035.

De acordo com o Tesouro, a emissão foi realizada ao preço de 99,091% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,750% a.a. Esse valor corresponde a um spread de 220 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano), o menor desde 2020 para um benchmark de 10 anos, segundo o órgão.