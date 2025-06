Trump diz que Powell 'atrasado demais' precisa reduzir a taxa de juro, após ADP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repetiu que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, está "atrasado demais" e precisa reduzir a taxa de juros. O comentário, feito em publicação na Truth Social, aconteceu após a publicação do relatório ADP, que mostrou criação de empregos no setor privado muito aquém do esperado em maio.

"O número de ADP foi demais! Ele Powell é inacreditável", escreveu. "A Europa diminuiu as taxas de juros nove vezes", acrescentou. No entanto, caso o Banco Central Europeu (BCE) reduza a taxa de juros na decisão de amanhã, será a oitava vez.