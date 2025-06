Bolsas da Europa fecham em alta após BCE e sinais de trégua EUA-China; Dax bate novo recorde

Mais cedo, a mídia chinesa noticiou uma conversa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, elevando as expectativas de um possível avanço nas negociações comerciais.

Na zona do euro, o Banco Central Europeu promoveu a oitava redução da taxa de juros em um ano. A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que com o corte, o bloco está "em uma boa posição para enfrentar incerteza", um comentário que levou investidores a reduzir as apostas em novos cortes de juros no curto prazo.

"No momento, espero mais um corte em julho, mas o mercado está precificando que isso pode vir um pouco depois, em setembro", disse Dean Turner, do UBS Global Wealth Management.

No noticiário macroeconômico, as encomendas à indústria da Alemanha tiveram uma inesperada alta em abril, enquanto a inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro ficou abaixo do esperado no mesmo mês.