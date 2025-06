Bolsas da Europa operam em alta moderada, à espera de novo corte de juros pelo BCE

Analistas são unânimes em prever que o BCE reduzirá suas principais taxas de juros em mais 25 pontos-base hoje, em um momento em que a inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para nível abaixo da meta oficial de 2% e ainda em meio às incertezas dos efeitos da política tarifária do governo Trump na atividade econômica. Desde meados do ano passado, o BCE cortou juros em sete ocasiões.

Ontem, o comissário para Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que as negociações comerciais com os EUA estão "avançando na direção certa e de forma acelerada". Por enquanto, o Reino Unido foi o único país a fechar um acordo tarifário com Washington.

No noticiário macroeconômico, as encomendas à indústria da Alemanha tiveram uma inesperada alta em abril, enquanto a inflação ao produtor (PPI) da zona do euro ficou abaixo do esperado no mesmo mês.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,22%, a de Paris avançava 0,49% e a de Frankfurt ganhava 0,37%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,38%, 0,14% e 0,25%.

