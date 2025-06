China alerta que tomará 'medidas resolutas' se EUA continuar violando trégua de Genebra

O Ministério do Comércio chinês também criticou a imposição de tarifas setoriais pelo governo dos EUA, especialmente as que utilizam as Seções 232 e 301. O porta-voz ressaltou que as medidas não devem ajudar a segurança das cadeias de oferta industrial, e sim interromperá a oferta.

"Repetidamente enfatizamos que são reflexos de protecionismo e unilateralismo típicos, reclamamos na Organização Mundial do Comércio (OMC) e alertamos que machucam não apenas os outros, mas os próprios americanos", disse He. "Pedimos que os EUA respeitem as leis econômicas, parem de abusar do conceito de segurança nacional e trabalhem com outros para manter o sistema de comércio multilateral, resolvendo preocupações por meio do diálogo".