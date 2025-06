Dólar cai 1,08% e fecha abaixo de R$ 5,60 pela primeira vez desde outubro

O dólar à vista rompeu o piso de R$ 5,60 logo após a primeira hora de negócios e, após registrar mínima a R$ 5,5787, encerrou a sessão em queda de 1,08%, a R$ 5,5845 - menor valor de fechamento desde 14 de outubro (R$ 5,5827). A moeda já acumula baixa de 2,36% nos quatro primeiros pregões de junho, o que leva as perdas no ano a 9,64%.

À tarde, a notícia de que a S&P Global Ratings manteve o rating do Brasil em BB, com perspectiva estável, não teve influência aparente na formação da taxa de câmbio. Na semana passada, a Moody's havia alterado a perspectiva da nota brasileira de positiva para estável, enterrando as chances de o país conquistar o grau de investimento no curto prazo.

O economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho, afirma que os indicadores mais recentes dos EUA, como os pedidos semanais de auxílio-desemprego, divulgados nesta quinta, mostram arrefecimento da economia americana e levam a uma queda do dólar. Além disso, a conversa entre Trump e Xi Jinping, embora não traga nada concreto, é positiva ao mostrar disposição para negociações.

"O mercado já começa a especular que há espaço para que o Fed corte os juros neste ano em mais do que os 50 pontos-base já esperados. É um ambiente que estimula queda do dólar em relação a divisas emergentes", afirma Velho, lembrando que investidores já podem ter se posicionado nesta quinta à espera da divulgação, na sexta, do relatório de emprego (payroll) de maio. "O Fed se mantém cauteloso, mas o mercado mostra certo otimismo".

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY operou ao redor da estabilidade e rondava os 98,700 pontos no fim do dia. A moeda americana subia, contudo, em relação ao franco suíço e ao iene, duas divisas vistas como refúgio em momentos de aumento da aversão ao risco. Tirando o rublo russo, com ganhos de mais de 2,5%, o real apresentou o melhor desempenho entre as moedas mais líquidas.

Para o superintendente da Mesa de Derivativos do banco BS2, Ricardo Chiumento, a queda mais forte do dólar por aqui está relacionada ao aumento das apostas no mercado de juros futuros de uma alta final da taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 15%, pelo Copom neste mês.