FMI: Dívida pública global poderá aumentar para 100% do PIB global até fim da década

A dívida pública global poderá aumentar para 100% do Produto Interno Bruto (PIB) global até o final da década se as tendências atuais continuarem, alertou a Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira, 5.

"Em um mundo de choques frequentes, os países precisam de uma política fiscal que seja responsável e resiliente. Os governos devem tributar de forma justa e gastar com sabedoria", escreveu ela em sua conta oficial no X.

O gráfico compartilhado pela diretora mostra que cerca de um terço dos países, que representam 80% do PIB global, têm uma dívida pública mais alta do que antes da pandemia e que está aumentando em um ritmo mais rápido.