Gripe aviária: Brasil tem 12 investigações em andamento; nenhuma é em granja comercial

O Ministério da Agricultura investiga atualmente 12 casos suspeitos de influenza aviária em vários Estados do Brasil. Segundo atualização da Plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, feita às 19h desta quinta-feira, 5, nenhuma das investigações ocorre em granjas comerciais. Os casos em andamento envolvem criações domésticas e aves silvestres.

Entre as suspeitas em criações domésticas estão episódios envolvendo galinhas de subsistência nos municípios de Lábrea (AM), Castanhal (PA), Itaituba (PA), Macapá (AP), Itajuípe (BA), Novo Cruzeiro (MG), Capela de Santana (RS) e Westfalia (RS). Já entre os casos em aves silvestres, estão as investigações em Santo Antônio do Monte (MG), com um pombo; Rurópolis (PA), com um garibaldi; Angra dos Reis (RJ), com um albatroz-de-sobrancelha, e Santos (SP), com uma garça-branca-grande. As coletas foram realizadas após notificações obrigatórias, conforme o protocolo de vigilância sanitária, e os resultados laboratoriais ainda estão em análise.

Sobre os casos no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) informou que as coletas em Capela de Santana e Westfalia foram feitas na terça-feira (3), durante uma visita de rotina. As amostras analisadas são de aves de subsistência e de um frigorífico, respectivamente. O Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) também esclareceu que a granja de origem das aves, em Teutônia, foi inspecionada e não apresentou sinais de contaminação.