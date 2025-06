Ibovespa vira com queda em NY e perde os 137 mil pontos, apesar de alta do petróleo

Mais cedo, saíram a balança comercial e os pedidos de auxílio-desemprego dos EUA. O déficit comercial americano caiu a US$ 61,62 bilhões em abril, menor do que a previsão média de analistas, de US$ 67,5 bilhões. Já o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 8 mil, a 247 mil, vindo acima do esperado.

Segundo Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, alguns indicadores de atividade dos Estados Unidos já começaram a refletir os efeitos do tarifaço americano. "A pesquisa da ADP de emprego no setor privado do país mostrou menos vagas do que a esperada. Talvez esse sinal de desaquecimento passe de fato a refletir na economia. Isso eleva a expectativa pela divulgação do payroll, amanhã relatório oficial de emprego dos EUA", afirma.

Aqui, a agenda de indicadores é fraca, com destaque apenas à balança comercial e dados da Anfavea, ambos de maio. "Não tem muito catalisador, o que aumenta a já conhecida dinâmica de esperar um dos dados que mais afetam a dinâmica de preços, o payroll", reforça Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Em Dalian, na China, o minério de ferro fechou com queda de 0,14%. Ainda assim Vale sobe em torno de 1,00%. Já Petrobrás perdia fôlego apesar da elevação de 1,50% do petróleo, em recuperação.

Ficam ainda no foco as incertezas relacionadas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Espera-se que o governo apresente alternativas à elevação do IOF a lideranças parlamentares no domingo. Entre as opções que estão sobre a mesa para conter a escalada dos gastos públicos estão benefícios fiscais a Bets.

Conforme Cunha, da BGC, a espera pelo payroll se soma ao aguardo das medidas alternativas ao aumento do IOF, prometidas pelo governo para manutenção do arcabouço fiscal. Segundo ele, ainda que o detalhamento das eventuais medidas gere expectativas, o mercado não espera nenhuma mudança estrutural. "Deve ser algo mais arrecadatório do que realmente um ajuste mais estrutural", opina.