Inadimplência sobe e sinaliza crédito mais caro, alerta presidente da Anfavea

Conforme a Anfavea, a inadimplência no crédito para pessoa física chegou a 5%, enquanto no da pessoa jurídica está em 3%.

Quanto ao IOF, a direção da Anfavea chamou a atenção para potenciais impactos da elevação do imposto no mercado de automóveis, que está em desaceleração. Porém, citando as negociações entre governo e Congresso em torno de alternativas ao IOF mais alto, a associação disse que confia na revogação ou alteração drástica da medida.

"Estamos confiantes de que o governo, o Ministério da Fazenda e o Legislativo encontrarão uma solução em prol da indústria e da produção nacional", declarou Igor Calvet.

Ele comentou que as últimas notícias, assim como os retornos que a entidade tem recebido do governo e do Congresso, trouxeram alívio de que haverá uma "boa surpresa" em relação às novas alíquotas do tributo. "Estamos mais tranquilos de que medidas serão revistas. Serão ou revogadas ou alteradas drasticamente."

Calvet salientou que o aumento do IOF traz um custo adicional às empresas que, se não for absorvido pelas marcas, comprimindo a margem de lucro, terá que ser repassado aos preços, dificultando as vendas.