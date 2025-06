Incertezas com tarifas exigem cautela e equilíbrio para duplo mandato, diz Schmid, Fed

As incertezas em torno da política tarifária dos Estados Unidos estão dificultando a definição da trajetória dos juros, afirmou nesta quinta-feira, 5, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Kansas City, Jeffrey Schmid, em discurso preparado para evento. Ele ressaltou que os efeitos potenciais das tarifas sobre os dois pilares do mandato do Fed, a estabilidade de preços e o pleno emprego, são motivo de atenção crescente.

"Grande parte dessa incerteza parece estar relacionada à trajetória e ao potencial impacto das mudanças na política tarifária", disse Schmid, após relatar conversas com empresários e contatos em sua região. Segundo ele, há uma percepção de que tarifas mais altas tendem a elevar os preços e reduzir atividade e emprego, mas "com menos convicção sobre a magnitude e o momento desses efeitos".

Apesar de considerar que o Fed está "tão próximo de cumprir seu mandato quanto esteve em muito tempo", com a inflação em 2,1% em abril, "um nível que considero alinhado com o objetivo de inflação de 2% do Fed", e o desemprego em 4,2%, Schmid destacou que os efeitos da política monetária têm defasagens e que "as perspectivas para a economia estão atualmente muito incertas". Para ele, é possível que tarifas pressionem os preços nos próximos meses, mesmo após dados recentes de inflação.