Juros futuros têm oscilações contidas, com viés de baixa no trecho longo

A curva de juros doméstica apresenta leve desinclinação na manhã desta quinta-feira, 5, em um comportamento semelhante ao visto ontem, mas com menor instabilidade. Enquanto os investidores aguardam pelos desdobramentos da questão relacionada às alternativas para o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), há resistência na ponta curta da curva, enquanto os trechos intermediários e longos recuam, em sintonia com o dólar e os retornos dos Treasuries.

Os títulos do Tesouro norte-americano seguem em baixa em todos os vencimentos, à espera principalmente do relatório de empregos payroll, a ser divulgado na sexta-feira.

A expectativa pelos dados aumentou depois que ontem o relatório ADP, que engloba apenas os empregos no setor privado, mostrou abertura de vagas muito aquém das estimativas.