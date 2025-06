Mercado vê maior chance de redução acumulada de 75 pb nos juros pelo Fed até dezembro

O mercado alterou a aposta para a redução acumulada do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para 2025, após uma série de dados dos EUA, como o número de pedidos de auxílio-desemprego e balança comercial. De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, a probabilidade de um corte de 75 pontos-base (pb) nos juros até dezembro passou a ser majoritária, a 37,1%, um ganho expressivo ante 34,5% registrados antes dos dados.

A chance era seguida por uma aposta mais branda do Fed, de 50 pb, a 36,0% - uma queda em comparação ao número registrado anteriormente, de 37,8% -, enquanto a probabilidade de uma redução ainda mais branda, de 25 pb para 2025, que era a terceira maior, caiu de 16,2% para 13,7%.

O mercado também fortaleceu a aposta de setembro como o mês mais provável para o início do ciclo de cortes neste ano.