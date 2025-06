Não dá para querer ser o dono do comércio mundial, diz Lula sobre Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 5, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve mandar na "área dele" e não pode querer tomar os territórios da Groenlândia, Canadá e o Canal do Panamá. Ele também criticou as taxas de Trump e disse que o líder americano age "como se fosse dono do comércio mundial". Segundo o petista, é preciso ter "mais negociação e menos bravata" por parte de Washington.

"Ninguém disse para ele que ele foi eleito para ser presidente dos Estados. É um direito dele fazer o que ele quiser dentro da área dele. Agora, querer tomar a Groenlândia, querer tomar o Canal do Panamá, querer tomar o Canadá e ainda querer taxar todos os países como se ele fosse dono do comércio mundial? Aí já é demais gente", afirmou o presidente.

Em tom de brincadeira, Lula disse que quer participar da reunião da cúpula do G7 antes que os Estados Unidos anexem o Canadá, que é outro país membro do grupo. O presidente fez referências a discursos de Trump que sugerem uma incorporação do território canadense. "Vamos aproveitar esse pouco tempo que o Canadá tem como soberano", disse.