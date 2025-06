Para CLP, bomba-relógio das despesas obrigatórias exige reformas, não aumento de IOF

O crescimento exponencial das despesas obrigatórias se tornou uma "bomba-relógio" que, em prol da sustentabilidade das contas públicas, cobra um pacto por reformas estruturais, ao invés de medidas tributárias emergenciais, como a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que não atacam a raiz do problema fiscal.

A avaliação consta de nota técnica publicada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que aponta um diagnóstico claro: a causa da crise fiscal brasileira não está na falta de receita, mas sim nas regras que permitem às despesas obrigatórias crescer autonomamente.

Segundo o CLP, que tem entre suas missões o desenvolvimento de líderes públicos, a correção desse desequilíbrio passa por reorientação dos benefícios assistenciais, equalização das regras previdenciárias, eliminação de privilégios remuneratórios e modernização da gestão pública. Esse esforço, ressalta a nota técnica, é necessário para abrir espaço no orçamento a investimentos, além de reduzir o prêmio de risco e melhorar o potencial de crescimento do País no longo prazo.