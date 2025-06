Petróleo fecha em alta com trégua entre EUA e China e tensões geopolíticas no radar

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 5, com investidores reagindo positivamente a sinais de distensão nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. O movimento ajudou a reduzir preocupações com o aumento previsto da oferta global, especialmente pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Na Nymex, o contrato do WTI para julho subiu 0,83% (0,52%), a US$ 63,37 por barril. Já o Brent para agosto, negociado na ICE, avançou 0,74% (US$ 0,48), a US$ 65,34 por barril.

A notícia de um diálogo "excelente", segundo Trump, entre os líderes dos EUA e da China elevou o otimismo sobre a retomada das negociações comerciais, ampliando a expectativa de melhora das perspectivas econômicas e da demanda por petróleo, segundo analistas