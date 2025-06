Proporção de instituições que veem economia em contração sobe a 62%, diz PEF, do BC

Assim como em fevereiro, nenhuma IF avaliou que haja recessão no País. Para 1%, a economia está em depressão (o ponto mais baixo do ciclo), a mesma taxa da edição anterior.

A PEF revela que houve um crescimento na percepção de que a alavancagem das famílias está crescendo, com a proporção de IFs que consideram o grau "elevado e com tendência de alta" saltando de 19% em fevereiro para 31% nesta edição. Ao mesmo tempo, a razão dos que veem a alavancagem "elevada e com tendência de queda" diminuiu de 33% para 19%.

ACCPBrasil

Para 93% das IFs, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) deveria manter o Adicional Contracíclico de Capital Principal do Brasil (ACCPBrasil) em zero.

Quadro externo supera fiscal como maior risco à estabilidade financeira

A mesma pesquisa mostrou que Instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN) passaram a considerar que o cenário externo é o maior risco para a estabilidade financeira nos próximos três anos.