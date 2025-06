Trump Media entra com registro para lançamento de ETF de Bitcoin

A Trump Media and Technology Group anunciou nesta quinta-feira, 5, o registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) de um pedido para lançamento do Truth Social Bitcoin ETF.

O fundo de índice (ETF) deterá bitcoin diretamente e oferecerá suas cotas aos investidores, com o objetivo de refletir o desempenho do preço da criptomoeda, segundo o comunicado. A Crypto.com atuará como custodiante exclusiva de bitcoin, principal agente de execução e provedora de liquidez do ETF.

A Trump Media and Technology Group é operadora da plataforma de mídia social Truth Social, da plataforma de streaming Truth+ e da marca FinTech Truth.Fi.