Uber: Reconhecer vínculo de trabalhadores aumentaria carga tributária de apps em R$ 10,3 bi

Um estudo apresentado pela defesa da Uber ao Supremo Tribunal Federal (STF) estima que o reconhecimento do vínculo empregatício de trabalhadores de aplicativo com as plataformas digitais aumentaria o ônus tributário dessas empresas de R$ 2,1 bilhões para R$ 12,4 bilhões ao ano, um aumento de R$ 10,3 bilhões. "As empresas ainda teriam que lidar com os custos de adaptação referente ao novo modelo, os quais foram estimados em R$ 1,03 bilhão por ano no caso dos motoristas", diz o documento protocolado na Corte na última terça-feira, 3.

O estudo foi feito pela Ecoa Consultoria Econômica para os escritórios Mattos Filho e Caputo Batos, que representam a empresa no processo sobre a existência de vínculo empregatício de motoristas de aplicativo. A Uber argumenta que o enquadramento dos motoristas autônomos como empregados formais iria impactar os preços finais dos serviços.

Segundo a consultoria, a contratação formal dos motoristas poderia causar a redução de 52% dos postos ocupacionais (de 1,7 milhão para 816 mil postos), aumento de até 33,6% no preço da corrida e redução da massa de renda dos motoristas em até 30% (R$ 16,3 bilhões). Além disso, os custos com benefícios salariais chegariam a cerca de 111% do rendimento líquido dos profissionais, de acordo com o estudo.