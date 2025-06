BC da Rússia corta taxa de juros em 100 pontos-base, a 20%, na primeira redução desde 2022

O Banco Central da Rússia cortou sua taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 20% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira (6). A decisão representa a primeira redução desde setembro de 2022 e retira a taxa do seu nível mais alto em duas décadas.

Em comunicado, o BC russo destacou que continuará a manter as condições monetárias apertadas pelo tempo que for necessário, mesmo que por um longo período, até que a inflação retorne para a meta de 4%. A previsão do banco central é de que isso aconteça em 2026. "As próximas decisões dependerão da rapidez da sustentabilidade do declínio da inflação e das expectativas inflacionárias", afirmou.

Como justificativa para o corte, o BC notou que houve continuidade no declínio das pressões inflacionárias e que a economia da Rússia está retornando "gradualmente para um caminho de crescimento equilibrado", apesar da persistência de demanda acima da capacidade de oferta.