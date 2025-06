Benefício fiscal se tornou rubrica do Orçamento, mas Brasil precisa rever, diz ministro

Jader Filho considera que é preciso ter clareza sobre qual retorno o benefício fiscal está dando para a sociedade. "Você precisa saber quantos empregos aquela indústria que está se estabelecendo em determinada cidade vai gerar. Qual benefício vai trazer e como o ciclo vai se encerrar. Porque a conta não pode ser eterna para o Estado", afirma.

Renan Filho cita ajuste fiscal feito no governo de Alagoas

No mesmo evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o ajuste fiscal feito no governo de Alagoas partiu do corte de gastos tributários, em referência ao corte de 30% dos benefícios tributários. Ele abordou ainda a tese de que para realizar um ajuste fiscal no Brasil, é preciso convencer quem tem isenção tributária a "abrir mão".

"Brasil precisa avaliar o gasto tributário, porque isso é gasto também. Chamamos de incentivo fiscal, é utilizado incentivo para não falar em gasto tributário", disse o ministro, que foi governador de Alagoas entre 2015 e 2022.

Segundo ele, "cortar o gasto tributário neste momento é fundamental para ajudar no caminho da estabilidade fiscal do Brasil".

O ministro pondera que o Brasil tem condições macroeconômicas boas, mas ressalta que é preciso ter um crescimento sustentável. "Para ter crescimento sustentável é preciso ancorar expectativas, garantir estabilidade e abrir espaço para endividamento poder cair. Isso derruba juro e fortalece investimento", afirma.