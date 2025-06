Bolsas de NY fecham em alta com payroll forte; S&P 500 toca 6.000 pontos

A Microsoft subiu 0,6%, a US$ 470,38 por ação e reforçando sua posição como empresa mais valiosa dos EUA, com valor de mercado de US$ 3,476 trilhões.

A Broadcom, por sua vez, recuou 5% após forte rali pré-balanço. Apesar da queda, os resultados da empresa reforçaram o apetite por inteligência artificial, impulsionando papéis de rivais como Nvidia, Micron Technology e Palantir Technologies.

As ações da United Airlines e da American Airlines também avançaram no pregão, com altas de 4,83% e 4,53%, respectivamente, após a notícia de que ambas firmaram acordos para incorporar jatos supersônicos às suas frotas.

No radar macroeconômico, o relatório de emprego (payroll) indicou a criação de 139 mil vagas em maio, acima da projeção de 125 mil. Para a Capital Economics, o dado "não é tão bom quanto parece", mas mostra que as tarifas "têm tido pouco impacto negativo" até aqui.

No front comercial, Trump trouxe algum alívio ao anunciar que as negociações entre Estados Unidos e China devem acontecer na próxima semana, em Londres.

Na semana, o S&P 500 subiu 1,50%; o Dow ganhou 1,17% e o Nasdaq teve avanço de 2,18%.