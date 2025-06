China: PBoC injeta liquidez nos mercados, em meio a preocupações com a escassez de caixa

A medida atua como uma proteção contra um volume recorde de certificados de depósito com vencimento, uma ferramenta de dívida popular entre os credores, disseram analistas da Caitong Securities. A medida também adiciona liquidez para aliviar a pressão sobre os grandes bancos, reduzindo efetivamente seus custos de passivo, escreveram em nota.

Os bancos chineses devem quitar mais de 4 trilhões de yuans em certificados de depósito negociáveis em junho, com um total de 1,2 trilhão de yuans em recompras reversas definitivas também com vencimento durante o mês.

Economistas afirmam que o PBoC também busca uma melhor coordenação com as políticas fiscais, fornecendo suporte de liquidez para incentivar as compras de títulos do governo pelos bancos e reduzir os custos de empréstimos governamentais. Agora, os olhares estarão voltados para o Fórum Lujiazui, que será realizado no final deste mês em Xangai, onde o presidente do BC, Pan Gongsheng, fará um discurso. Autoridades locais disseram a repórteres no mês passado que as principais políticas financeiras serão anunciadas no evento. Fonte: Dow Jones Newswires.

