CMN faz reunião extraordinária e aprova resolução que aperfeiçoa regulamento do Proagro

Com relação à alteração na indenização, o BC esclarece que ela terá por base, principalmente, o risco atuarial do programa. As faixas de risco do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) passarão, assim, a ter menor impacto na definição do valor de indenização a partir do próximo ano agrícola.

A resolução também mudou o limite de enquadramento no Proagro, que passará de R$ 270 mil para R$ 200 mil por ano agrícola. Segundo o BC, o objetivo é dar continuidade "ao processo de focalização do Proagro no atendimento à agricultura familiar". "As medidas, em seu conjunto, não terão impacto no orçamento aprovado para o Proagro."