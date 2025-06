Dólar fecha dia em queda de 0,26% a R$ 5,5698 e encerra semana com recuo de 2,62%

O real e seu principal concorrente também se beneficiaram da alta do petróleo e do aumento do apetite ao risco na segunda etapa de negócios, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que haverá um encontro entre representantes comerciais americanos e chineses na próxima segunda-feira, dia 9. Na quinta, Trump conversou por telefone com o líder da China, Xi Jinping.

Com mínima a R$ 5,5603, o dólar à vista encerrou o pregão em queda 0,26% a R$ 5,5698 - menor valor de fechamento desde 8 de outubro (R$ 5,5328). A divisa termina a semana e os cinco primeiros pregões de junho com perdas de 2,62%. No ano, a moeda americana apresenta desvalorização de 9,88% em relação ao real.

"O dólar se fortaleceu pela manhã com o payroll, afastando a hipótese de queda de juros nos EUA no curto prazo. Esse comportamento mudou ao longo do dia com alguma correção técnica e pela expectativa da reunião do fim de semana para discutir medidas fiscais", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli.

Após rumores de adiamento, fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informaram que está mantido o encontro neste domingo, 8, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deputados levados pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater alternativas à alta do IOF. Se os líderes do Senado não conseguirem participar dessa reunião, outra será feita com eles e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), na segunda-feira de manhã.

O presidente do conselho da Esfera Brasil, João Camargo, afirmou que Motta deve fazer no sábado um discurso histórico no fórum que o grupo empresarial promove em Guarujá, no litoral de São Paulo. Já o ministro das Cidades, Jarder Barbalho Filho, disse acreditar que os benefícios tributários serão tema central da reunião de domingo. O líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas (União-MA), por sua vez, indicou que, entre os pontos que serão tratados, estão a "desvinculação da receita da saúde e da educação, o excedente do petróleo e os dividendos do BNDES".

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, afirma que, além da reprecificação do cenário para a taxa Selic nos últimos dias, o real parece se fortalecer com o crescente otimismo em torno do desenlace da reunião de Haddad com parlamentares. "Uma proposta de corte linear nos benefícios tributários seria bem melhor que a encomenda", afirma Borsoi.