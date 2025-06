Dólar sobe em linha com exterior antes de payroll e com medidas fiscais no radar

O real opera em baixa diante da valorização do dólar e dos rendimentos dos Treasuries na manhã desta sexta-feira, 6, com foco no payroll dos EUA (9h30). A deflação do IGP-DI fica em segundo plano em meio a dúvidas sobre as novas medidas fiscais para substituir o IOF, que serão apresentadas às lideranças da Câmara no domingo.

Os recuos nos preços de commodities puxaram a deflação no atacado medida pelo IGP-DI de maio. O índice caiu 0,85% em maio, perto do piso das projeções do mercado (-0,90%). Em 12 meses, o índice acumulou aumento de 6,27%.

O Banco Central voltou a pedir estimativas sobre o hiato do produto e o juro neutro no Questionário Pré-Copom de junho. A pesquisa também incluiu, pela primeira vez, uma questão sobre os impactos da gripe aviária na inflação e na balança comercial.