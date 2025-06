Em Paris, Lula volta a pedir para Macron 'abrir coração' para conclusão de acordo Mercosul-UE

Em tom de brincadeira, parabenizando a conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, ele disse que, no futebol e na política, "vale muito mais o coletivo que o individual".

As declarações do presidente foram feitas na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris.

Lula cumpre agendas em território francês até a segunda-feira, 9.