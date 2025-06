Fundos de investimento têm resgate líquido de R$ 14,1 bi em maio, revela Anbima

Já os fundos de renda fixa, que no ano passado se beneficiaram significativamente da alta dos juros, registraram saídas líquidas de R$ 1,4 bilhão em maio, uma desaceleração em relação aos R$ 21,1 bilhões registrados em abril. Dentro da categoria, os fundos do tipo Duração Livre Crédito Livre (que podem alocar mais de 20% da carteira em títulos de crédito de médio e alto risco, no Brasil ou no exterior) concentraram os maiores resgates, de R$ 12,1 bilhões.

Apesar do cenário geral de resgates, algumas categorias apresentaram captação líquida positiva em maio. Os fundos de investimento em participações (FIPs) lideraram os aportes, com entradas líquidas de R$ 2,6 bilhões, seguidos pelos fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês), com R$ 2,2 bilhões. Também tiveram saldo positivo os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), com R$ 1,4 bilhão, os fundos de previdência, com R$ 418 milhões, e os fundos cambiais, com R$ 314,2 milhões.

Rentabilidades

Na categoria de renda fixa, os fundos do tipo Duração Média Crédito Livre registraram o melhor desempenho do mês, com rentabilidade de 1,21%. Entre os multimercados, todos os tipos apresentaram retorno positivo, com destaque para os Long & Short neutro, que operam com posições compradas e vendidas em ações. Esses fundos entregaram ganho de 5,29% em maio.

Já na categoria de ações, apenas os FMP-FGTS (que investem com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) fecharam o mês no território vermelho. Entre os demais tipos, o melhor desempenho foi obtido pelos fundos de ações setoriais, que avançaram 15,86% no período.