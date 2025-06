Ibovespa tem alta leve, apesar de força de NY por expectativa de corte de juros nos EUA

"Tivemos um headline de emprego um pouco melhor que o esperado, tanto em criação de vagas quanto ganhos salariais. Mas as revisões para baixo nos últimos números do payroll anulam parte dessa surpresa", avalia Carlos Lopes, economista do BV.

A despeito de a pesquisa ADP do emprego no setor privado ter sugerido ontem desaquecimento do mercado de trabalho dos EUA, hoje o payroll indicou que a maior economia do globo permanece forte. "Esse dado deve reforçar o tom de cautela do Fed, prevalecendo a ideia de dois cortes dos juros americanos este ano", avalia Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Desta forma, os rendimentos dos Treasuries avançam e pressionam os juros futuros no Brasil, contaminando alguns papéis mais sensíveis ao ciclo econômico na B3, como as varejistas Azzas (-3,26%) e Lojas Renner (-2,44%).

Enquanto espera-se que o Fed começará a afrouxar os juros, no Brasil a curva futura passou a levar em consideração um ajuste final de alta de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic no Comitê de Política Monetária (Copom) de junho.

A expectativa de novo aumento no juro básico, reflete principalmente a atividade que tem resistido mesmo com a Selic elevada - está em 14,75% ao ano - e incertezas fiscais, apesar de algum alívio na inflação.

Hoje, foi informado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). O indicador registrou queda de 0,85% em maio, após uma alta de 0,30% em abril, ficando perto do piso das estimativas coletadas em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast Projeções (-0,90%), do que da mediana de recuo de 0,69%, com teto em baixa de 0,41%.